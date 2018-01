Léo dá um ultimato ao Santos O lateral-esquerdo Léo deu nesta terça-feira um ultimato à diretoria do Santos. Irritado, confirmou que se não renovar seu contrato até sexta-feira irá deixar a Vila Belmiro. O jogador já acertou os valores de um novo vínculo com o clube. Mas não aceita que seja incluída uma cláusula prevendo o pagamento de uma multa rescisória de R$ 20 milhões ao Santos caso seja negociado com algum clube do exterior, e R$ 10 milhões com times brasileiros. Preocupado com as declarações do lateral, o diretor de futebol Francisco Lopes viajou nesta terça-feira para Jarinu, onde a equipe realiza pré-temporada. "Se não der certo, sairei consciente de que fiz a minha parte. Até houve um avanço na negociação, mas foi muito pequeno. Com uma multa tão alta não tem jeito mesmo", disse Léo. "Na verdade, não tinha obrigação nenhuma de estar treinando com o grupo. Só vim para Jarinu em respeito ao Leão, que é um pai para mim, uma pessoa que sempre está me dando conselhos", revelou Léo. "O problema é que o clube não está satisfeito apenas em valorizar os profissionais que conquistaram o Brasileiro. Seus dirigentes também querem tirar proveito da situação. Estou triste. Nos últimos anos, muitos jogadores de nome pegaram verdadeiras fortunas do Santos, mas largaram o osso e foram embora. Nós roemos o osso e merecemos um reconhecimento maior." O diretor Francisco Lopes explicou por que não irá ceder diante da pressão de Léo. "É um jogador que tem apenas 27 anos e acabou de ganhar o primeiro título de sua carreira. O Santos existe há 90 anos e tem dois títulos mundiais. Demos um reajuste salarial a ele, mas parece que não foi suficiente. O Léo pede um reconhecimento, mas parece que não está demonstrando gratidão por tudo o que o clube fez por ele." O técnico Leão insinuou que a diretoria não está trabalhando como deveria. "Realmente está havendo uma demora para que se decidam algumas questões importantes. Mas cada um se empenha de acordo com a autoridade que possui. O mandato do presidente Marcelo Teixeira termina no final do ano e, sinceramente, não sei se deseja investir." Mesmo assim, Leão espera contar com quatro reforços, um lateral, dois meias com funções ofensivas e defensivas e um atacante. Mas se depender da diretoria... "Vamos investir sem pressa. O caminho é apostar nas categorias de base", afirmou Francisco Lopes.