Léo deve renovar contrato com o Santos O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, revelou nesta quinta-feira que os entendimentos para a renovação do contrato do lateral-esquerdo Léo evoluíram. O dirigente acredita que o acordo sairá em breve e espera que o grupo esteja formado até 5 de janeiro, quando será iniciada a pré-temporada. O goleiro Fábio Costa continua em Salvador. Ele entregou sua proposta antes de viajar e depois disso não houve um contato entre as partes. A situação do volante Renato permaneceu inalterada. O jogador interessa ao Bayern de Munique, da Alemanha. Os jogadores que têm contrato a vencer no final do mês estão convencidos de que o Santos não irá mexer no teto salarial de R$ 80 mil e, por isso, negociam luvas. O zagueiro André Luís conseguiu um prêmio de R$ 200 mil para continuar por mais um ano na Vila Belmiro e renovou o contrato. Com isso, sua renda anual ficará próxima ao que o Santos paga às suas estrelas maiores, como Diego e Robinho. Este valor pago à parte é equivalente ao antigo aluguel do passe, uma vez que André Luís estaria livre para negociar com qualquer clube depois de vencido seu contrato com o Santos. Fábio Costa, Léo e Renato estão na mesma situação e discutem as luvas. O goleiro pretende continuar na Vila Belmiro e aguarda a resposta ao que seu procurador propôs ao clube. Se tiver de sair, prefere jogar no exterior e só aceitará proposta de time brasileiro se for irrecusável, especialmente se não puder disputar a Libertadores da América, como é o caso do Corinthians. A negociação de reforços será retomada nesta sexta-feira, quando o presidente Marcelo Teixeira retorna do Paraguai, onde acompanhou o sorteio da Taça Libertadores da América. A busca principal é pelos dois atacantes pedidos pelo técnico Emerson Leão e de um meia, mas outras posições poderão ficar desfalcadas se não houver a renovação de alguns contratos. Outra preocupação é que o Santos está cedendo muitos jogadores para a seleção e, por isso, é preciso montar um banco de melhor nível. Com o grupo de jogadores em férias, não se comenta na Vila Belmiro quais os jogadores deixarão o clube na próxima temporada. Rubens Cardoso deve sair, o mesmo ocorrendo com Reginaldo Araújo e Neném. O contrato dos três vence no final do mês. No ataque, os mais cotados para sair são Douglas e William, que poderão ser emprestados a outros clubes.