Léo deve ter nova chance no Guarani Os dois gols marcados no amistoso contra o New England Revolution, dos Estados Unidos, abriu as portas para o atacante Léo voltar a figurar entre os titulares do Guarani. Sua nova chance deve acontecer domingo, às 16 horas, quando enfrenta o lanterna do Rio-São Paulo, o América, no Rio de Janeiro. Ele vai substituir o meia Martinez, suspenso por ter recebido o cartão vermelho contra a Portuguesa na vitória do Bugre por 1 a 0. Titular absoluto no Campeonato Brasileiro de 2001, Léo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalcou a equipe por dez dias. Quando, finalmente, esperava voltar foi preterido pelo técnico Zé Mário e acabou parando no banco de reservas, dando lugar a Marcinho. "Em nenhum momento reclamei da situação. Apenas trabalhei para conquistar a posição novamente. Espero que, enfim, ela volte a ser minha", disse o atacante de 18 anos. Com a possível entrada de Léo, o atacante Zé Afonso, que esperava ter a sua primeira oportunidade como titular do Guarani, deverá ficar apenas como opção no banco de reservas. "Os dois jogadores me agradam bastante, apesar de terem características diferentes. Vamos reavaliar o Léo para saber se tem condições de entrar como titular. Prefiro esperar para confirmar, ou não, sua presença no domingo", alertou o treinador, que ainda não poderá contar com o volante Caio, que se recupera de contusão. Outras duas opções, em princípio, estão descartadas. Uma delas seria a entrada do meia Souza. Outra, o deslocamento de Marcinho para o meio-campo com a entrada de Zé Afonso no ataque. Estas alternativas podem ser usadas durante o jogo.