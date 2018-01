Léo deve viajar amanhã para Jarinu Hoje um pequeno grupo de torcedores compareceu ao CT Rei Pelé para se despedir dos jogadores, que seguiram para Jarinu, onde realizarão a pré-temporada. Quando o ônibus Baleia partiu, começou uma nova etapa na vida dos atletas, que desde a conquista do Brasileiro estão vivendo momentos de glória, assediados pela imprensa e pela torcida. "A partir de agora, estaremos concentrados apenas nas duas competições duras que teremos pela frente, o Paulista e a Libertadores", disse o capitão Paulo Almeida. Ele estava satisfeito: "na última vez que nos preparamos em Jarinu, fomos campeões e espero que a história se repita". Léo não embarcou com a delegação, mas segue amanhã para o Sítio Santa Filomena, em Jarinu. "Conversei com o professor Leão e pedi para me apresentar na segunda e sigo direto para lá". Ele continua sem contrato, mas acha que está perto da renovação: "vamos ver se até o final da semana acertamos esses últimos detalhes, pois falta pouco". As bases salarias já estão acertadas, faltando apenas ficar o valor da multa rescisória. Segundo o lateral, os valores fixados pelo clube estão fora da realidade. "São absurdos", disse. Outro jogador que espera fechar o novo contrato esta semana é Fábio Costa, embora o vencimento de seu compromisso seja no dia 28 de fevereiro. Com a saída de Robert, ele é o maior salário do grupo - R$ 80 mil - e quer um aumento pelo mérito da conquista do Brasileiro. O tempo corre contra ele, pois terá condições de jogar no Paulista e na Libertadores pelo Santos, o que impediria sua transferência para outros clubes que disputam essas duas competições. Fábio Costa vem conversando com a diretoria e acredita que está próximo de fechar um novo contrato. Para o técnico Leão, o goleiro é funcionário do clube até o dia 28 de fevereiro e estará em condições de jogar até lá. "Depois disso, se ele não tiver contrato, passa a ser um problema administrativo".