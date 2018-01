Léo diz que o ?mundo parou? na hora do gol Firme na marcação e rápido na chegada ao ataque, o lateral-esquerdo Léo é sempre um dos jogadores mais presentes no time do Santos. Mas há momentos especiais, em que aparece ainda mais, como no gol que garantiu a vitória sobre o Independiente por 3 a 2, em Medellín, e a conseqüente classificação do time santista à decisão da Copa Libertadores da América. Outros surgem durante os jogos, em que mostra a solidariedade aos companheiros depois de algum erro comprometedor. O gol de quarta-feira foi fruto da persistência do lateral e Léo revelou que, naquele momento, queria que tudo parasse. "Parecia que o mundo parou, mas depois mentalizei e saí para ajudar os companheiros a garantir a vitória". Com a vantagem no placar, ele mesmo admite que as coisas ficaram fáceis, pois o adversário se desestruturou em campo. "Eles já não tinham mais condições de marcar dois gols nos minutos que restavam e jogamos em cima do nervosismo deles". Para Léo, a vitória do Santos foi incontestável. "Foi completa, pois o adversário jogou como se estivesse numa guerra, teve todo o apoio da torcida e sofremos o gol primeiro. Mas tivemos muita garra e vontade e conseguimos a classificação". Além de se destacar na ajuda ao ataque, Léo demonstrou em pelo menos duas ocasiões durante a partida atitudes de companheirismo. A primeira foi numa falha de Fábio Costa no jogo contra o Nacional: depois do gol, o jogador ficou abatido, ajoelhado no campo. O lateral estava no ataque, esperando a cobrança de uma falta quando viu o companheiro deprimido. Não teve dúvidas: atravessou o campo todo e foi levantar o ânimo do companheiro. Na partida de domingo contra o São Caetano, foi a vez do capitão Paulo Almeida ficar abatido com a falha no lance do gol que provocou a derrota santista. Mais uma vez, Léo chegou perto e apoiou o companheiro, comportamento que manteve depois do jogo, nas entrevistas aos jornalistas.