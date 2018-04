Léo diz que Santos pode ficar com vaga na Libertadores

Responsável por iniciar a jogada do gol contra o Santo André, o lateral-esquerdo Léo afirmou que a vitória do Santos neste domingo foi importante para aproximar o time da zona de classificação à Copa Libertadores e manter as chances da equipe de garantir vaga no torneio.

"Essa vitória de ontem [domingo] foi muito importante para que subíssemos um pouco na classificação, mantendo nossas chances de ir para a Libertadores do ano que vem", declarou.

Para o próximo confronto contra o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, o Santos terá o desfalque do lateral-direito George Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida com o Santo André. Seu provável substituto será Pará.

Com a vitória sobre o Santo André, o Santos subiu para a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, cinco atrás do Atlético Mineiro, o quarto colocado.