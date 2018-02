Léo e Antônio Carlos seguem fora do time De todos os jogadores que estavam em tratamento médico, apenas o lateral-esquerdo Léo (problema renal) e o zagueiro-central Antônio Carlos (recupera-se de uma cirurgia no músculo adutor da coxa direita) não foram liberados para o treino desta quinta-feira à tarde. "Tcheco inclusive pode jogar sábado . Se a partida fosse contra o São Paulo, Paulo César, Fabinho e Zé Elias também poderiam ser escalados, mas serão preservados para adquirirem melhor condicionamento visando a Copa Libertadores", disse o médico Carlos Braga, nesta quinta-feira à tarde. Braga teve uma reunião com o técnico Gallo no começo da tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, quando ficou estabelecido o programa de trabalho para os jogadores que estão voltando de contusões. Tcheco foi o único liberado para o jogo de sábado porque, recuperado de uma broncopneumonia, teve alta do hospital no domingo, tomou antibióticos mais dois dias e desde terça-feira à tarde vem treinando forte. "Perdi um pouco de massa muscular, mas me sinto bem", disse o meia, nesta quinta-feira à tarde. Ele está entre os que acreditam que só um milagre poderá tirar o título paulista do São Paulo, que está 10 pontos na frente do Santos. "Ninguém é trouxa de achar que o São Paulo vai deixar escapar esse título que vai entrar para a sua história", afirmou. Mesmo assim, o meia demonstra otimismo. "Nossa obrigação é pensar no Santos, esquecer o São Paulo e ir subindo degrau a degrau. A chegada do novo técnico dá uma motivação a mais e além disso, vamos trabalhar com o objetivo de conseguir a classificação na Libertadores, sabendo que a nossa chave é complicada." Um importante integrante da comissão técnica confirmou que o Santos pode atravessar as negociações do Palmeiras e levar o meia Juninho Paulista (liberado pelo Celtic, da Escócia) para a Vila Belmiro. Também comenta-se que o centroavante Mota, ex-Cruzeiro, que está na Sporting, de Portugal, também poderá ser contratado para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. "Todo bom reforço interessa, mas no momento não tenho nada de concreto para confirmar essa informação", disse o técnico Gallo.