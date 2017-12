Léo e Bechara entram no Etti Jundiaí O técnico Giba praticamente já definiu o time do Etti Jundiaí que enfrentará o Guarani neste domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. E as duas novidades serão no meio-de-campo, com as entradas do volante Léo e do meia Bechara nos lugares de Vágner Mancini, contundido, e Marcinho, suspenso. "Só estou mexendo onde é mesmo necessário", explicou Giba, que antes já tinha confirmado a estréia do zagueiro Márcio Santos, tetracampeão do mundo em 94, no lugar de Anderson, também suspenso. Havia a expectativa sobre a entrada de Cléber no ataque, mas o técnico optou pela manutenção de Nenê, que divide a artilharia do time com Jean Carlos, ambos com quatro gols. Cléber, emprestado pelo Portuguesa, tem boas chances de entrar durante o jogo, como já aconteceu na derrota para o Botafogo, por 5 a 1, na última rodada.