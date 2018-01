Léo e Leonardo estão fora do Santos A "operação desmanche" no Santos continuou nesta sexta-feira: o lateral esquerdo Léo esteve no CT Rei Pelé, conversou com o gerente de futebol, Luiz Henrique de Menezes, e anunciou que não joga mais no Santos. Ele vai esperar o retorno do presidente Marcelo Teixeira para anunciar na terça-feira, oficialmente, sua saída e o time que defenderá, provavelmente o Benfica, de Portugal, em uma entrevista em que os dois participarão. Ao contrário de Robinho, ele preferiu procurar os dirigentes do clube e comunicou que iria exercer o direito de deixar o clube este mês, mediante o pagamento de multa de US$ 300 mil. Com isso, ele foi liberado para fechar o contrato. "Não jogarei domingo", disse Léo à imprensa na passagem pelo CT Rei Pelé. "Mas por respeito ao presidente e ao treinador, vou esperar o Marcelo Teixeira voltar de viagem e conversar". Disse que o Santos nada lhe deve. "Joguei cinco anos aqui, tenho um grande amor por esse clube e só tenho a agradecer por tudo que ele me proporcionou." O técnico Gallo comentou que Léo já havia falado em sair em várias ocasiões. "Esperávamos que ficasse só nisso, mas desta vez ele acertou contrato e vai sair", disse. Ele vai escalar o jovem Carlinhos, de 18 anos na posição. Quem também está de saída do Santos é o zagueiro Leonardo. O jogador está na França fazendo exames médicos num time não divulgado e o valor pedido pelo Santos foi aceito. Robinho - Já a novela Robinho permanece sem desfecho e a sexta-feira foi um dia de silêncio dos dois lados. O impasse poderá chegar à Justiça e à Fifa, e advogados estão sendo contratados para a batalha judicial que parece inevitável. O técnico Gallo esclareceu que conversou na terça-feira com Robinho e recomendou, "como amigo e como seu técnico", que ele se apresentasse na quarta-feira. Isso não aconteceu e o problema foi repassado para a diretoria. "Não estou decepcionado e nem me sinto traído pelo Robinho, acho apenas que ele está sendo mal orientado". Deivid - A situação de Deivid continua indefinida e o Santos apresentou nesta sexta-feira uma nova proposta ao Bordeaux. A resposta deverá ocorrer na segunda-feira. Gallo disse que esperava um desfecho mais breve das negociações que estão sendo realizadas pelo vice-presidente Norberto Moreira da Silva. Como nada ainda foi resolvido, mais uma vez ele não contará com o atacante no jogo deste domingo, contra o Goiás, podendo escalar Douglas e Basílio no ataque, recuando Giovanni para o meio-campo.