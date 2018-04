Léo e Marcos Assunção treinam pela 1.ª vez no ano pelo Santos

SANTOS - O volante Marcos Assunção e o lateral-esquerdo Léo fizeram, nesta quinta-feira, os seus primeiros treinos com bola da temporada. Os dois jogadores, que estavam no departamento médico do Santos, participaram de uma atividade que envolveu os atletas que não foram titulares contra o Ituano, na quarta à noite.

Além dos dois, o zagueiro Edu Dracena também treinou no CT Rei Pelé. O defensor se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e tem voltado a trabalhar aos poucos com o elenco.

Nenhum dos três veteranos, porém, vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão. O técnico Muricy Ramalho já havia deixado claro que eles são titulares e só irão jogar quando tiverem totais condições. Não quer correr o risco de perdê-los de novo no decorrer da temporada.