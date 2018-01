Léo entre o Santos e o sonho espanhol O lateral-esquerdo Léo sempre pensou em jogar no exterior, mas agora essa idéia está bem madura em sua cabeça. Tem contrato com o Santos até o final do ano e, depois disso, vai decidir seu futuro. ?A idéia de ir para a Europa está amadurecendo na minha cabeça e já estou vendo com outros olhos esse que é um sonho de todo jogador de futebol e acho que está chegando a hora.? Ele não pensa em algum clube específico, mas revela preferência pela Espanha. Se ficar no Brasil, prefere continuar na Vila Belmiro. "O clube brasileiro que me enche os olhos é o Santos, que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol, coisa que não aconteceu no Palmeiras.? Leia mais no Jornal da Tarde