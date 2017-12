Léo está cada vez mais longe da Vila O lateral-esquerdo Léo está cada vez mais distante da Vila Belmiro. Seu contrato vence dia 24 de agosto, mas as negociações para a renovação estão em andamento. A diferença entre a pretensão salarial do atleta e a proposta do clube ainda é muito grande e está havendo impasse quanto aos valores. Caso não seja acertada a permanência, os dirigentes pretendem envolvê-lo em alguma transação com outro atleta, mas Léo espera vencer o prazo contratual para ficar com seu passe e acertar uma tranferência para outro clube. Nesta terça-feira, a diretoria informou que foi aberta sindicância para apurar denúncia de assédio sexual envolvendo um dirigente e uma funcionária, que registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher. O nome dos envolvidos está sendo mantido em sigilo e o diretor foi afastado por 90 dias do cargo.