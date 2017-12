Léo fica no Santos, garante dirigente O diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, não acredita que o lateral-esquerdo Léo troque o time da Vila Belmiro pelo São Paulo, conforme afirmava um boato que circulou nesta sexta-feira. ?Ele gosta daqui. Não trocaria o Santos por aquele time de ?bambis??, disse o diretor, repetindo o apelido dado por Vampeta ao time do Morumbi. Segundo o diretor, Léo é esperado segunda-feira para assinar o novo contrato.