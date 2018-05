Léo Fortunato tenta acelerar recuperação no Cruzeiro

"Espero voltar já trabalhando com o grupo na pré-temporada. Diminui um pouco as minhas férias para fazer a preparação física e voltar bem", afirmou Léo Fortunato, que se contundiu durante partida entre Cruzeiro e Barueri, disputada no dia 21 de junho.

A lesão no ligamento anterior do joelho esquerdo afastou o zagueiro do futebol, mas não impediu a renovação de seu contrato para a próxima temporada. Desde 2007 no Cruzeiro, Léo Fortunato já disputou 65 partidas pelo clube.

"Vinha em um momento bom, era titular da equipe na Libertadores. Mas ai teve a contusão, que faz parte do trabalho. Tenho que estar focado aqui. Nestas férias estou fazendo o máximo para voltar bem", disse o zagueiro, que vai disputar uma vaga no time titular do Cruzeiro em 2010 com Leonardo Silva, Gil, Cláudio Caçapa e Thiago Heleno.