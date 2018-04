Léo Gago recebe alta e inicia recuperação no Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Léo Gago recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, nesta quarta-feira, após ser submetido a uma cirurgia no tornozelo direito, realizada na última terça. O procedimento foi considerado um sucesso e agora o jogador do Palmeiras descansará em casa, com o departamento médico do clube acompanhando sua recuperação.

Léo Gago sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo durante treinamento e o período previsto para sua recuperação é de três meses. Com isso, o volante ficará afastado durante o início da campanha palmeirense na Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele fique de fora pelo menos das dez primeiras rodadas.

Contratado junto ao Grêmio, na negociação que envolveu a saída do atacante Barcos, o volante não participou da Libertadores pelo Palmeiras justamente por ter sido inscrito na competição pelo clube gaúcho. Por isso, mesmo se estivesse em plenas condições físicas, não atuaria no confronto de volta das oitavas de final diante do Tijuana, terça-feira, no Pacaembu.