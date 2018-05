Léo Gago reconhece que jogar no Vasco será um desafio

"Sou humilde, tenho os pés no chão, mas vou trabalhar bastante para ter o meu lugar. Jogar aqui é um desafio, porque o Vasco é um grande clube, mas vou trabalhar no dia a dia e quero ver meu novo clube lutando por muitos títulos", afirmou o volante contratado do Avaí.

Outro reforço do clube carioca, o lateral-direito Élder Granja disse que espera conquistar títulos com a nova equipe. "O Vasco fez um belo Campeonato Brasileiro (da Série B) neste ano de 2009 e serve de exemplo para todo mundo. Agora na Primeira Divisão é vida nova, quero mostrar meu futebol, fazer um grande trabalho e conquistar os títulos", contou o ex-jogador do Sport.