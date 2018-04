Léo Gago se diz mais confiante após fazer gol no Vasco

"Nunca imaginei que meu gol aconteceria num clássico, até porque não rendi muito bem nos dois primeiros jogos, mas fiquei muito feliz e creio que as coisas vão melhorar a partir de agora", afirmou Léo Gago, admitindo que atuou aquém do esperado nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

O volante deixou o Engenhão com uma lesão no supercílio, mas disse que a alegria pela vitória e pelo gol superou a sua dor. "Pelo meu primeiro gol e pela vitória no clássico, valeu a pena sair machucado. Nosso time jogou bem, bem agrupado e estou muito feliz. Levei estes cinco pontos e levo quantos forem preciso pela vitória da minha equipe", comentou.