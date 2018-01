Léo Inácio quer continuar no Bota O procurador do lateral-esquerdo Léo Inácio, do Botafogo, Inácio Nunes, disse nesta quinta-feira que não recebeu nenhuma proposta do Fluminense para a contratação do jogador. "Não me telefonaram e fiquei sabendo do interesse pela imprensa", afirmou Inácio, que também é pai do atleta. De acordo com ele, o desejo de Léo é o de permanecer no Alvinegro. Sobre a renovação de contrato, que termina dia 31 de dezembro, Inácio foi enfático. "Temos que chegar num acordo sobre o pagamento dos salários atrasados. Não digo que tem que pagar agora, mas negociar", afirmou o procurador. Léo Inácio foi um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro e sua permanência interessa à nova diretoria.