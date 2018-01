Léo Lima chega e já treina no Porto O meia brasileiro Léo Lima realizou nesta terça-feira seu primeiro treino com a camisa do Porto. O ex-jogador do Vasco disse estar realizando um sonho ao chegar ao clube português. ?É um sonho chegar a um clube com o valor do Porto e agora só penso em mostrar que tenho condições para estar aqui?, garantiu ele que estava no Marítimo. De acordo com o administrador do Porto, Reinaldo Teles, a contratação do jogador foi uma exigência do técnico espanhol Victor Fernández. O lateral-esquerdo brasileiro Leandro também foi apresentado. O Porto já conta com os brasileiros Diego e Luís Fabiano. Derlei foi para o Dínamo de Moscou e Carlos Alberto fechou com o Corinthians.