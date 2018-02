Léo Lima estréia entre os reservas do Flamengo no domingo A estréia do atacante Léo Lima será a atração do time de reservas do Flamengo, para o confronto contra o Volta Redonda, domingo, pela segunda rodada da Taça Rio. O técnico do time rubro-negro, Ney Franco, optou por priorizar a Copa Libertadores e dar um descanso a todos os titulares, exceto para o goleiro Bruno. Léo Lima, que chegou ao Flamengo com dois quilos acima do peso, afirmou que conseguiu recuperar sua forma. Ansioso por estrear, ele ainda garantiu que as dores que o incomodavam no joelho direito também sumiram. ?Estou pronto. Já não sinto mais nada no joelho e até estou abaixo do peso, porque perdi três quilos?, disse Léo Lima. ?Já poderia ter atuado contra o Nova Iguaçu [no sábado passado] mas optaram por me poupar. Melhor assim porque estou mais preparado e leve.?