Léo Lima joga desafio do Beach Soccer Revelação do Vasco, o atacante Léo Lima vai reforçar a equipe do Rio de Janeiro no Desafio Paulistas x Cariocas de beach soccer, que acontece no próximo dia 29, no Guarujá (litoral sul de São Paulo), na arena montada na praia da Enseada, em frente ao terreno do Maluf. Pelo lado dos paulistas, o destaque é Deivid, do Corinthians. Léo Lima disputa pela primeira vez uma partida de beach soccer, mas promete não decepcionar. Muito pelo contrário. ?Aposto na minha forma física e habilidade para adaptar-me rapidamente ao beach soccer e ajudar a seleção do Rio de Janeiro?, afirmou o atacante de apenas 20 anos. A experiência dos jogadores do Rio de Janeiro, como Júnior Negão, Benjamin e Neném, chamam a atenção de Léo. ?Estarei ao lado de jogadores muito experientes, o que aumenta a minha expectativa e confiança?, disse. O atacante do Vasco começou jogando no Bangu. Passou pelo Madureira antes de chegar ao Vasco em 2000, onde vem se destacando. Integrando as seleções brasileiras de base, conquistou os títulos sul-americano e mundial de Sub-17 e o sul-americano Sub-20. Seu desempenho chamou a atenção do novo técnico da seleção olímpica, na qual já está convocado para a disputa do Torneio de Qatar, de 13 a 24 de janeiro. ?É muito legal ser lembrado. Espero fazer jus a essa convocação.?