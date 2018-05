Léo Lima realiza sonho no São Paulo e mira Libertadores

Um dos reforços do São Paulo para 2010, o meia Léo Lima chegou motivado ao Morumbi nesta semana. O jogador está de olho no título da Copa Libertadores para fazer parte da história do clube.

"Quero conseguir títulos para entrar para a história do clube e ficar num desses quadros de conquistas que vi aqui no Centro de Treinamento. Espero que um dia eu possa ver minha foto num desses quadros", revelou o meia, de 27 anos, que assinou contrato de três anos.

Com a experiência de ter disputado uma Libertadores, quando jogava pelo Vasco, Léo Lima mostrou expectativa para voltar ao torneio continental. "É uma competição diferenciada, que reúne os melhores do continente. Toda equipe que entra nesse torneio tem muita qualidade e por isso o nível é tão alto. Com certeza o São Paulo mais uma vez virá forte e com a perspectiva de ser campeão".

O meia ainda contou que está realizando um sonho ao acertar com o São Paulo. "Já tinha expressado o desejo de jogar aqui, Deus me ajudou e estou concretizando esse sonho. Agora é dar meu máximo como sempre fiz por onde joguei para conquistar títulos e manter a hegemonia que o São Paulo vem tendo nos últimos anos".

Para tanto, o atleta conta com o apoio da torcida são-paulina. "Espero que eles me deem todo apoio. Prometo retribuir dentro de campo, me dedicando, me esforçando, fazendo sempre o máximo para honrar essa torcida maravilhosa", declarou.