Léo Lima reforça Vasco contra o Flu O meia Léo Lima volta à equipe do Vasco no clássico deste domingo, com o Fluminense, após se recuperar de contusão, e deve barrar Danilo, autor do gol da vitória sobre o Bahia no meio de semana. Ele participou do final do treino desta sexta-feira com desenvoltura. ?Com certeza vou estar em campo." Na conversa com os atletas, antes do treino, o técnico Antonio Lopes destacou a importância de vencer as partidas em casa e lembrou que dos próximos cinco jogos do Vasco, quatro serão disputados no Rio. ?Se o aproveitamento for o esperado, logo poderemos estar disputando a liderança do Campeonato Brasileiro." Ele deu ênfase nesta sexta-feira à organização tática da defesa e pediu à zaga mais atenção na marcação.