Léo marca, e Benfica supera o Acadêmica pelo Português Com um gol do lateral-esquerdo Léo, o Benfica superou o Acadêmica por 2 a 0, nesta segunda-feira, fora de casa, no Estádio Cidade de Coimbra, e segue próximo dos líderes do Campeonato Português. A partida foi válida pelo complemento da 15ª rodada da competição. O resultado deixou o time dirigido pelo treinador Fernando Santos na terceira colocação com 32 pontos, um a menos que o segundo colocado, o Sporting. A ponta da tabela está com o Porto, que soma 40 pontos e venceu o Aves por 2 a 0 no último domingo. O primeiro gol da partida foi anotado logo aos 2 minutos da etapa inicial. Após cruzamento da esquerda de Simão, o zagueiro brasileiro Luisão cabeceou e o goleiro Pedro Roma espalmou. Na sobra, Ricardo Rocha completou para o fundo das redes. Nos instantes finais do segundo tempo, o ex-santista Léo bateu forte para ampliar a vantagem dos visitantes. Na próxima rodada do português, o Benfica, que conta também com os brasileiros Marcelo Moretto, Beto e Anderson, volta a jogar fora de casa. Desta vez o adversário será o Belenenses, no domingo, no Estádio Restelo, em Lisboa. O líder Porto pega o União Leiria, também longe dos seus domínios.