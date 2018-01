Léo marca gols decisivos no Santos O incansável Léo reúne forças para defender e atacar o tempo todo, mas tem marcado gols importantes no Santos, como o que garantiu ontem a vaga para a próxima fase da Copa Sul-americana. "É em sempre bom poder ajudar o time no momento que ele está mais precisando", disse o lateral, que já livrou o time de problemas com seus gols. Afinal, foi dele o gol que deu o título Brasileiro ao Santos na final do ano passado, no clássico contra o Corinthians. Foi dele também, nas quartas-de-final do mesmo campeonato, o gol de empate contra o São Paulo. E em Medellin, pela Libertadores, marcou o gol da vitória santista por 3 a 2 sobre o Independiente. "Sempre trabalho bastante, superei contusões, e sou muito dedicado", disse ele, contando o segredo de sua regularidade dentro de campo. ´Por isso, tenho sido premiado e espero continuar dessa maneira", comentou. Perguntado por um repórter se o Maracanã era o estádio ideal para os baixinhos marcarem gols, Léo respondeu: "Não sei se é local de baixinho goleador, mas sei que fui muito feliz e ajudei o Santos a conseguir a classificação que para muita gente era impossível".