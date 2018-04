Leo Medeiros deve ganhar nova chance no Flamengo Um jogador esquecido pelo torcedor flamenguista deve ser escalado por Andrade na lateral esquerda na primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem Juan, suspenso, o treinador testou e deve escalar o volante Léo Medeiros na posição contra o Duque de Caxias, domingo, no Maracanã.