Léo Moura deve voltar a treinar na quinta no Flamengo

"Estou bem, não sinto dores e só meu nariz está um pouco inchado. O médico vai me reavaliar amanhã e me garantiu que a cirurgia foi um sucesso. Tenho que ficar em repouso agora e acredito que poderei voltar aos treinos na quinta-feira", explicou Léo Moura, que começará a sua preparação para 2010 com atraso.

Por isso, o lateral-direito acredita que só terá condições de estrear no jogo contra o Bangu, no dia 23 de janeiro. "Infelizmente não terei condições de ajudar o Flamengo na estreia do Campeonato Carioca e quero me preparar bem porque vamos disputar também a Copa Libertadores este ano. Acho que estarei pronto para voltar ao time no terceiro jogo do Estadual", afirmou.