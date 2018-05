Léo Moura é poupado, mas não preocupa antes de final contra o Vasco

RIO - O técnico Jayme de Almeida comandou no fim da manhã deste sábado no Ninho do Urubu o último treino do Flamengo antes da final do Campeonato Carioca, neste domingo, às 16h, contra o Vasco, no Maracanã. Na atividade, Jayme não pôde contar com o lateral-direito Léo Moura, que ficou treinando na academia. O jogador, porém, deverá estar em campo no domingo.

Antes do treino, Jayme reuniu os jogadores para uma conversa de alguns minutos. Depois, comandou um trabalho tático, escalando Digão na vaga de Léo Moura. Na parte final, ele treinou jogadas de bola parada no setor de defesa - contra o León, na quarta-feira, o time sofreu dois gols em cobranças de falta alçadas na área.

Alguns jogadores também treinaram cobranças de falta e pênalti. Lesionados, Cáceres, Hernane, Elano e Léo ficaram fazendo tratamento médico.