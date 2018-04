Leo Moura não quer escolher adversário nas semifinais Já classificado para as semifinais da Taça Guanabara com a primeira colocação do Grupo 1, tudo que o Flamengo pode fazer na última rodada do primeiro turno é ajudar a definir o confronto da outra semifinal. Adversário no domingo, o Resende briga contra o Nova Iguaçu pela segunda vaga da chave no mata-mata. Do outro lado, Fluminense e Botafogo decidem quem fica em primeiro e foge do clássico. Para Leo Moura, o Flamengo tem que encarar quem vier pela frente.