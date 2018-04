Léo Moura passa bem após remover tumor do nariz

O lateral-direito Léo Moura passou por uma cirurgia para remover um tumor no nariz nesta quinta-feira. Um exame realizado nesta manhã, no Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro, apontou que o jogador tinha um tumor benigno no local.

A cirurgia durou cerca de uma hora e 30 minutos. O atleta apresenta um inchaço no olho por causa do procedimento e ainda não pode falar. Ainda sem previsão para voltar aos treinos, Léo Moura ficará de repouso até a segunda-feira, quando os médicos definirão o cronograma de recuperação do lateral.

O tumor no nariz do jogador foi detectado durante a realização de exames na pré-temporada do Flamengo. Por causa da cirurgia, o lateral ficou de fora da delegação do time que viajou na quarta-feira para Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde a equipe realizará a pré-temporada até a estreia no Campeonato Carioca, contra o Duque de Caxias, no dia 17 de janeiro.