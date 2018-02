Léo Moura perto de um acerto com o Flamengo

Um dos grandes destaques do Flamengo na temporada, Leonardo Moura está bem perto de renovar o seu contrato por mais quatro anos com o clube. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Leonardo brilhou na arrancada rubro-negra rumo a conquista da vaga na Libertadores da América 2008. O vice-presidente de futebol, Kleber Leite, acredita que o desfecho está bem próximo de acontecer. "Chegamos a um acordo, que agrada as duas partes. Tudo está muito bem encaminhado, e acredito que nas próximas horas o novo contrato será assinado." Leonardo Moura já disputou 138 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 14 gols. Conquistou a Copa do Brasil 2006 e o Campeonato Carioca 2007. Além de renovar o contrato de Léo Moura, o presidente flamenguista espera anunciar um "pacote" de contratações ainda neste ano. "Estamos trabalhando muito para fechar com as contratações necessárias para formarmos um time competitivo para a próxima temporada."