Léo pede ajuda para Leão para renovar Depois de perder Alberto, Maurinho e Robert, o Santos corre o risco de ficar também sem o lateral-esquerdo Léo. Nesta quinta-feira o jogador estava preocupado com o andamento das negociações e conversou com o técnico Leão, pedindo a sua intervenção. ?Pedi a ajuda dele, pois a coisa está complicada e estou preocupadíssimo." Já o meia Robert não conseguiu acordo e deixou nesta quinta-feira a Vila Belmiro com rumo provável para o Parque São Jorge. Caso não renove até esta sexta-feira, Léo não participará da pré-temporada em Jarinu e continuará treinando no CT Rei Pelé. Ele e o clube já acertaram o salário, mas algumas cláusulas ainda estão pendentes. O lateral quer contrato de um ano e o Santos de dois. Para complicar, a multa rescisória fixada foi considerada absurda pelo atleta. "A coisa está complicada, pois eles combinam uma coisa e depois mandam um fax para meu procurador com coisas completamente diferentes", disse Léo. Segundo ele, em caso de uma saída para outro cluble do Brasil, a multa é ?absurda?. ?Para o exterior, mais absurda ainda." O lateral demonstrou desgaste com a negociação. Ele já havia passado por várias experiências semelhantes no passado, mas desta vez a situação é pior. E Léo desabafa. "O Santos está fazendo a parte dele e eu a minha", disse, completando. "Espero que tenha um final feliz, senão terei de me despedir de vocês (jornalistas) e da torcida com a qual tanto me identifico." Léo é dono de seu passe e, caso não acerte com o Santos, irá estudar as propostas que recebeu, principalmente a do São Paulo. Robert - Reduzir o salário de R$ 125 mil mensais para R$ 40 mil depois de ter conquistado o título brasileiro. Esta foi a proposta feita pela diretoria do Santos para a renovação do contrato de Robert, que não aceitou. O jogador ainda fez uma contra-proposta na quarta-feira, mas nesta quinta-feira de manhã viu que não havia mais possibilidade de permanecer na Vila Belmiro. "Infelizmente não deu para continuar", disse ele. ?Meu plano era permanecer e disputar a Libertadores, mas não deu." Robert não conseguia esconder que estava triste. "É lamentável, foram vários anos jogando pelo Santos e vou continuar torcendo pelo sucesso deste clube onde estiver." Ele revelou que pretende permanecer no futebol paulista e não confirmou que está se transferindo para o Corinthians. ?Tenho algumas propostas e vou analisá-las."