Léo pede que Cruzeiro esqueça vantagem para duelo com América-MG

"Temos de ter total atenção, estar atentos a detalhes. Temos certa vantagem, mas esperamos sempre vencer, buscar de todas as maneiras a classificação. Temos de ter todas as atenções possíveis, não pensar só na vantagem. Temos de jogar os 180 minutos, os primeiros 90 na casa do adversário. Talvez no final do segundo jogo, possamos contar com a vantagem", comentou.

Mesmo com a ótima campanha na primeira fase e diante de um América-MG oscilante, Léo descartou qualquer favoritismo do Cruzeiro. E para impedir uma surpresa, o zagueiro espera ter um desempenho semelhante ao de 2014, quando definiu um confronto diante do mesmo adversário com dois gols.

"Não tem favoritismo. Temos certa vantagem, mas não nos deixa tranquilos, porque temos de ter total atenção. Em 2014, tive possibilidade de marcar dois gols, sair com a vitória, então são boas lembranças. Mas temos de fazer um bom jogo, não tomar gols, para sair com a classificação", projetou.