Léo pede vitória ao Santos por vaga na Libertadores

"Estamos bem no meio da classificação, sete pontos abaixo do Goiás, que ocupa a quarta colocação. Vencer o Santo André é de fundamental importância para que o Santos siga brigando pela vaga para a Libertadores do ano que vem", analisou Léo.

Com 32 pontos conquistados, o Santos é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, após 23 partidas disputadas. Já o Santo André briga para escapar da zona de rebaixamento. O time do ABC paulista é apenas o 17.ª da tabela, com 24 pontos.

Para o confronto de domingo, na Vila Belmiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o meia Paulo Henrique Lima, que está com a seleção brasileira Sub-20. Mesmo com o desfalque no setor de criação, Léo aposta na força do elenco santista para a sequência do Brasileirão.

"Nem preciso falar da importância que o Paulo Henrique tem na atual equipe do Santos. Mas nosso grupo conta com outros jogadores em condições de substituí-lo enquanto ele estiver na seleção", avaliou.