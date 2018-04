Léo recusa proposta da Espanha O lateral esquerdo Léo, do Santos, revelou nesta quinta-feira que esteve próximo de ir para a Espanha. Quando estava em Caxias do Sul na semana passada, foi procurado por representantes do Real Sociedad com a proposta de US$ 3 milhões por um contrato de três anos. "Fora os salários", salientou. Os espanhóis nem queriam que ele atuasse contra o Juventude. Pediram que fosse a São Paulo para assinar o contrato e para se apresentar imediatamente ao clube europeu. "Pensei bem, tinha prometido que ficaria até dezembro no clube que defendo há quatro anos e preferi manter minha palavra". Ele revelou que todos o acharam louco por recusar a oferta. "Até os espanhóis estranharam, queriam aumentar a oferta mas disse a eles que não se tratava disso".