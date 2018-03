Léo renova e Leão descarta Romário O lateral-esquerdo Léo assinou novo contrato com o Santos e ficará na Vila Belmiro até o fim do ano. As negociações vinham se arrastando desde maio, antes do término do Rio-São Paulo, e nesta segunda-feira os últimos detalhes foram acertados. A notícia agradou ao técnico Leão. "É uma novidade positiva que esperávamos e que dá tranqüilidade para a temporada." Só que o treinador quer mais: revelou que o Santos conversou na semana passada com um jogador de impacto, mas que não foi possível a contratação. "Não deu certo, vamos partir para outro nome." Com a renovação de Léo, Rubens Cardoso poderá ser negociado. O jogador estava emprestado ao São Caetano e interessa ao Palmeiras. "É um atleta importante, que não pode ficar só no banco", afirmou o técnico. Ele pode ser envolvido numa troca com o goleiro Sérgio, na mira do treinador para substituir Fábio Costa, que está se recuperando de cirurgia no tornozelo. Leão espera também o retorno do meia Robert, que está emprestado ao São Caetano. "É o titular e aguardamos sua volta", disse o treinador, que negou o interesse por Galeano. Quanto a Romário, informou que conversou com o jogador no domingo. "Romário falou que era uma boa para ele jogar no futebol paulista". Segundo o técnico santista, Romário interessa ao Palmeiras e ao Corinthians. Na conversa, o craque disse a Leão que "ninguém quer ele". E completou. "Eu disse ao atleta que o treinamento começava hoje no Santos, que ele podia aparecer." Mas nem ele mesmo levou isso a sério. "Não dá; não podemos sonhar, não existe isso."