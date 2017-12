Léo renova e Santos procura atacante O lateral-esquerdo Léo permanecerá no Santos até o fim de 2004 e disputará a Taça Libertadores da América. O jogador acertou sua renovação de contrato e deve assiná-la nos próximos dias. Agora, os dirigentes santistas buscam reforços para o ataque, posição considerada carente pelo técnico Emerson Leão. Embora os dirigentes façam segredo sobre os atletas pretendidos, já se sabe que as negociações com Magno Alves e Kléber (ex-Atlético-PR) estão cada vez mais difíceis de definir. O procurador de Magno Alves, Maurício Nassif, revelou que foi procurado pelos santistas, mas admitiu que a proposta que lhe foi apresentada está muito aquém do que o jogador esperava. Ele diz que seu cliente tem oferta de US$ 92 mil (R$ 276 mil) mensais para jogar no Japão, muito acima do limite de R$ 80 mil fixado pelo atual vice-campeão brasileiro. Kléber ainda tem contrato de dois anos com o Tigres, do México, que investiu US$ 3 milhões na contratação, e os santistas não estariam dispostos a investir alto na transferência. As opções seriam Christian, do Grêmio, Muñoz, do Palmeiras e Aristizábal, do Cruzeiro.