Léo ressalta que Santos não pode repetir erros da primeira decisão

SANTOS - O lateral-esquerdo Léo alertou nesta quarta-feira que o Santos não pode repetir os erros da primeira partida da decisão no Campeonato Paulista na finalíssima deste domingo se quiser conquistar o tetracampeonato estadual. No domingo passado, o time foi dominado pelo rival Corinthians durante quase todo o clássico disputado no Estádio do Pacaembu e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Assim, precisa reverter a vantagem do rival, neste domingo, na Vila Belmiro.

"Não aceitar a marcação. Aceitamos demais. Não conseguíamos sair, não conseguíamos ter mobilidade. São 90 minutos que temos e não temos mais margem para errar. Erramos tudo que tínhamos que errar no domingo. Agora é uma semana mais psicológica, do que física. Não podemos aceitar a marcação, como aceitamos", disse.

O Santos está tendo a semana inteira de preparação para o decisivo clássico, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Léo, porém, não encara a situação como uma vantagem. "A preparação está sendo muito boa. Claro que a ansiedade é normal. Cansado ou não, Corinthians é sempre Corinthians. É final, não tem cansaço. A gente está treinando, esforçando-se para ver se domingo consegue reverter."

Léo também não acredita que uma possível eliminação do Corinthians - perdeu o jogo de ida para o Boca Juniors por 1 a 0 - pode deixar o rival abatido para finalíssima do Campeonato Paulista. "Corinthians é difícil em qualquer circunstância. É difícil ser batido, tem um conjunto maravilhoso e que pode decidir. Não muda nada", comentou. O lateral-esquerdo santista também destacou a importância da chance de conquistar o tetracampeonato paulista e ressaltou que a torcida pode ter papel fundamental para o time superar o Corinthians.

"Particularmente falando, é maravilhoso em entrar para a historia. E todo titulo é importante. Tem menino que não conquistou nenhum titulo. É falar muito pouco, estar centrado no que vai fazer e puxar esse 12º jogador, que é a torcida. Domingo vai ser um jogo de muita cabeça também", disse.