Léo sofre traumatismo craniano em partida pelo Benfica

O lateral brasileiro Léo sofreu um traumatismo craniano neste domingo durante a partida entre Benfica e Acadêmica, pelo Campeonato Português. O jogador bateu a cabeça quando disputava a bola com Lito, do Acadêmica. Ele foi substituído na partida e levado ao hospital. Apesar do susto, o atleta está bem e deve retornar aos treinamentos do Benfica já nesta terça-feira. "Ele ficou um pouco tonto com a pancada, mas não teve problemas mais graves. Ele foi levado ao hospital para realizar exames de prevenção", explica o médico do Benfica, Bento Leitão. Ainda segundo o médico, Léo apenas se queixa de pequenas dores na região da pancada.