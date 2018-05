Léo vai desfalcar Santos contra o Cruzeiro

Léo se contundiu em choque com o zagueiro Eli Sabia, durante o empate do Santos por 2 a 2 com o Avaí, no último domingo, em Florianópolis. Assim, a lateral esquerda será ocupada por Triguinho no duelo com o Cruzeiro.

No treinamento desta sexta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a entrada de Edu Dracena na vaga do suspenso Adaílton na zaga do Cruzeiro. Assim, o Santos vai entrar em campo com: Felipe; Pará, Edu Dracena, Eli Sabiá e Triguinho; Rodrigo Mancha, Rodrigo Souto, Paulo Henrique Lima e Madson; Neymar e Kléber Pereira.