Léo vê Flu em alta fora de casa, mas admite necessidade de evoluir no Rio

O Fluminense deixou São Paulo com mais um ponto no Campeonato Brasileiro, após empatar em 0 a 0 com o terceiro colocado Santos, no Pacaembu. Com o resultado, a equipe chegou a sete partidas consecutivas sem perder fora de casa, retrospecto que ganhou reconhecimento dos jogadores do elenco.

"Estamos a sete jogos sem perder fora de casa e procurando não tomar gol, isso é importante", considerou o lateral-esquerdo Léo, comemorando também a segunda partida consecutiva da equipe sem tomar gol - vinha de outro 0 a 0, com a Ponte Preta -, marca significativa para uma defesa que vinha sofrendo no Brasileirão.

Com a melhora fora de casa, Léo admitiu a necessidade, agora, de o Fluminense crescer como mandante. Apesar da vitória sobre o Atlético-GO na última partida em casa, eram quatro empates e três derrotas nos confrontos anteriores em domínios tricolores. Por isso, a ordem é manter o embalo diante do Atlético-MG, segunda-feira que vem, no Maracanã.

"Agora é procurar vencer em casa. Estamos fazendo bons jogos, mas o resultado não está sendo o que a gente espera. A partir desse jogo contra o Atlético-MG, temos que focar bastante e continuar jogando bem para sair com o resultado positivo. Creio que no próximo jogo o gol vai sair", projetou o lateral.