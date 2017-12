Léo viaja para Campinas, mas é dúvida O lateral-esquerdo Léo viajou com o time do Santos para Campinas, onde o campeão brasileiro enfrenta a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas passará antes do jogo por uma nova avaliação médica para saber se terá condições de jogar. Léo está com a coxa esquerda inchada por causa de uma pancada e vinha se recuperando bem. O técnico Emerson Leão não confirmou o substituto de Léo caso ele seja mesmo vetado, mas Rubens Cardoso deve ficar com a vaga.