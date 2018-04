Leonardo acredita que Kaká leva o prêmio de melhor do mundo

O Milan lançou nesta segunda-feira, no Maracanã, uma versão totalmente voltada para o mercado brasileiro de seu site oficial (acmilan.com.br) com a presença do ex-jogador Leonardo, diretor esportivo do clube italiano. Depois da cerimônia, Leonardo conversou sobre diversos assuntos, de Ronaldo a Flamengo, passando por seleção brasileira, mas o principal deles foi a provável eleição do brasileiro Kaká, meia do Milan, como melhor jogador do mundo na temporada 2006/2007, pela Fifa, cujo anúncio está marcado para 17 de dezembro. Segundo as palavras dos dirigentes do clube italiano presentes ao lançamento, outro resultado não faria sentido. Veja também: Favorito a melhor do mundo, Kaká vai ser papai "Acho impossível o Kaká não levar a Bola de Ouro. Não tem nem o que discutir, é uma questão unânime", decretou o ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira. "Marcou 10 gols na Champions League". Leonardo destacou ainda o amadurecimento de Kaká como homem e atleta, a forma como se tornou um líder tanto para o time rossonero como uma referência na seleção brasileira. "Ele vem mantendo um alto nível de jogo durante quatro anos seguidos. Vai ganhar todos os prêmios pessoais possíveis, o que é mais do que merecido." Leonardo, que também já foi ídolo com a camisa do Milan, comentou sobre a onda de violência que aflige o futebol italiano e as declarações do meia brasileiro de que poderia deixar o país caso o quadro não se alterasse. "O Kaká não quis dizer que ele sairia do Milan por causa da violência. Ele fez um alerta. O futebol italiano já perde em rentabilidade para a Espanha e para a Inglaterra, por exemplo. Episódios como esse afastam os torcedores e, por conseqüência, no futuro os clubes terão dificuldades em manter os craques no país". Para Leonardo, a violência não é um problema criado pelo futebol, mas uma questão social, que muitas vezes se manifesta através do esporte por se tratar de uma expressão cultural e popular muito forte. O retorno de Ronaldo aos gramados - na vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari, domingo - depois de meses enfrentando contusões, também foi celebrado. "A volta do Ronaldo é especial", disse o ex-jogador de Flamengo e São Paulo. "Não é fácil ficar parado três meses. Ele está se dedicando como nunca, com muita vontade. Espero que retome a forma Física". Como um assunto puxa outro, a carência de centroavantes da seleção de Dunga e o próprio treinador - junto ao qual foi campeão mundial nos Estados Unidos, em 1994 - viraram pauta. "Realmente, há um buraco no ataque da seleção. O Luis Fabiano surgiu e vem jogando muito bem na Europa, mas acho que se o Ronaldo se recuperasse seria algo quase natural voltar à seleção", analisou. Leonardo, que confessou ter se surpreendido positivamente com o antigo companheiro fazendo as vezes de técnico. "Achava que o Dunga teria muitas dificuldades para lidar com tudo que envolve treinar a seleção brasileira, até por conto do gênio dele. Mas ele está indo bem. Pegou a equipe num momento difícil, vindo do fracasso na Copa de 2006, e conquistou o carinho dos jogadores." A contratação de Alexandre Pato, de apenas de 18 anos, e a forma como o Milan vem tratando o jogador, com muita cautela, sem lançá-lo de imediato, foi elogiada por Leonardo. "Não vamos ter pressa, antecipar nada. Ele ainda é muito jovem e vai se beneficiar deste período de adaptação. Dito isso, o clube crê que ele poderá dar muitas contribuições de imediato." O SITE O lançamento de uma versão integralmente brasileira do site do Milan faz parte da estratégia de expandir o mercado do clube e explorar o interesse do torcedor brasileiro pelo futebol europeu. "O mercado italiano se esgotou. Para adquirir novas fontes de receita e continuar a ser uma potência, o clube precisa expandir os seus domínios", disse Leonardo, ex-jogador e agora dirigente do clube italiano. "Temos oito brasileiros no elenco. O interesse que o Milan desperta no país é muito grande. Quando contratamos o Ronaldo, os acessos ao site triplicaram". O endereço virtual (http://www.acmilan.com.br/) contará com as já tradicionais traduções das reportagens do site original mas também disporá de conteúdo exclusivo, produzido pela revista Trivela. Francesca Scarpa, diretora de marketing do Milan, esclareceu por que o Brasil foi escolhido para ser o primeiro país a ganhar uma versão exclusiva. "Temos cerca de 1,4 milhão de acessos mensais ao site oficial, dos quais 40% são de visitantes estrangeiros. Dessa fração, metade são de brasileiros". Scarpa adiantou ainda que em janeiro deverá ser lançado a página japonesa do clube, nos projetos para conquistar o mercado asiático.