Leonardo ameaça processar São Paulo Leonardo pode processar o São Paulo. A informação foi dada nesta sexta-feira por Eduardo Uram, seu procurador, inconformado com a decisão do clube, que afastou o lateral do time principal e o colocou para treinar com o time B, que está disputando a Copa Estado de São Paulo. ?O Leonardo vai cumprir o contrato integralmente. Fará o que a diretoria decidir, mas se chegarmos à conclusão de que a imagem dele está sendo prejudicada, vamos recuperar o que perdemos com uma ação na Justiça Civil?, ameaça Eduardo Uram. O procurador garante que o afastamento do jogador foi político, como forma de atingir Márcio Aranha, ex-vice presidente do clube. ?O Leonardo foi indicado pelo Aranha e agora foi utilizado como forma de vingança da diretoria. O Rojas (treinador) disse que não tem nada contra o jogador, o que prova que não foi uma decisão técnica e nem disciplinar.? Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do clube, irritou-se com as acusações do procurador. ?Ele é um fofoqueiro, ignorante e imbecil. Vou proibi-lo de entrar no Morumbi. Eu nunca prejudicaria o meu clube por causa de alguma coisa política. Se tiver problemas com o Márcio, ligo para ele e resolvo. Não preciso afastar jogador. O Uram, se visse os jogos do São Paulo, perceberia que o Leonardo está fazendo a diferença em todos os jogos. Diferença a favor dos nossos adversários, isso sim. Não tem política nenhuma no afastamento dele.?