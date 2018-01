Leonardo anuncia aposentadoria Pela terceira vez, o meia Leonardo anuncia que vai abandonar os gramados. O jogador, de 33 anos, que está no Milan, da Itália, disse nesta terça-feira que pretende parar de jogar para se dedicar exclusivamente a uma função administrativa no clube italiano. Em entrevista coletiva hoje, Leonardo explicou que ?estava sendo impossível" conciliar os treinos e jogos, com as atribuições que já assumiu no clube. O brasileiro é um dos auxiliares do vice-presidente do Milan, Adriano Galliani. Agora deverá atuar nas relações entre o clube e os jogadores e auxiliar na administração da Fundação Milan. Leonardo voltou ao Milan em outubro de 2002, mas já havia passado pelo clube entre setembro de 97 e início de 2001. Esta não é a primeira vez que Leonardo diz que vai parar. No ano passado, quando estava no São Paulo, anunciou a aposentadoria pela primeira vez. Semanas depois, no entanto, se transferiu para o Flamengo. Na Gávea também falou que estava parando, mas pouco depois se acertou com o Milan.