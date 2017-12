Leonardo aposta no sucesso de Kaká Leonardo é o principal avalista dos US$ 8,5 milhões que o Milan inicialmente investiu em Kaká - e não se arrepende da negociação que manteve com o São Paulo. O ex-lateral e hoje integrante da cúpula do time italiano prevê futuro brilhante para o jovem atleta brasileiro. E não poupa elogios ao campeão do mundo, em entrevista ao canal de televisão do clube. "Trata-se de jovem promissor, que em pouco tempo se tornou símbolo do São Paulo", recordou Leonardo, assessor direto de Adriano Galliani, vice-presidente do Milan. "Tem ótimo físico e passadas largas", afirmou, para ressaltar as principais características da nova jóia milanesa. "Não é um ?produto acabado? e ainda tem muito a crescer e melhorar. É uma grande promessa." Kaká inicia nesta terça-feira sua rotina de atividades no Milan. O brasileiro chegou no sábado, foi assistir domingo ao jogo do novo time com a Juventus no estádio San Siro e, nesta segunda, passou por bateria de exames. O primeiro contato oficial com jornalistas e novos colegas está marcado para o começo da tarde, na concentração em Milanello. Depois, ele se prepara para a temporada de 2003-04.