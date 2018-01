Leonardo assume a Fundação Milan Leonardo chegou em casa no início da noite desta quinta-feira, em Milão, louco para abrir a internet e ver a repercussão do lançamento oficial da Fundação Milan, da qual é o secretário-geral. "Este é um dia muito especial para mim. Estou muito, mas muito feliz mesmo", disse por telefone à Agência Estado. O jogador brasileiro teve a honra de ouvir de Adriano Galliani - vice-presidente do clube e presidente da Fundação - que será o verdadeiro comandante da entidade criada hoje. "Serei o presidente, mas Leonardo é a alma e o espírito da nossa Fundação. Agradeço muito a ele por ter tido essa idéia de nos organizarmos para fazer algo pelos menos favorecidos. Confiamos em sua experiência nessa área para levar à frente os nossos projetos." Adriano Galliani também confirmou o que se suspeitava desde o início do mês: a partir de 30 de junho, quando terminará seu contrato como jogador, Leonardo assumirá um cargo como dirigente do Milan. "Ainda não sei qual será a minha função, mas já está certo que vou continuar morando em Milão com a minha família. É muito bom ter a chance de trocar idéias com gente de tanta vivência no futebol e num clube com a estrutura do Milan, isso me dá uma alegria muito grande", afirmou o brasileiro. Na cerimônia de lançamento da Fundação, que foi realizada em um salão do estádio San Siro, estavam presentes representantes de todos os setores do clube - inclusive jogadores. "A Fundação já começou com sucesso, porque conseguiu unir todo o clube", contou Leonardo. O Conselho de Administração da Fundação é formado por uma pessoa de cada área do clube e também por um torcedor. O representante dos jogadores é o capitão Paolo Maldini. "Ele é a cara do Milan", disse Leonardo. A primeira ação da Fundação será cooperar com a Associazione per i Bambini Cardiopatici, uma organização que cuida de crianças que nascem com problemas cardíacos em todo o mundo. "Vamos fazer uma campanha de mobilização para que as pessoas ajudem essa associação. A figura símbolo da campanha será o Filippo Inzaghi (atacante titular do Milan)", revelou Leonardo. Em seus primeiros passos, a Fundação Milan apoiará projetos já existentes. Mas o plano é criar seus próprios projetos em pouco tempo, para ajudar principalmente crianças e idosos. "Um clube de massa como o Milan, e com a estrutura que tem, possui uma enorme capacidade para captar recursos. O Milan tem mais de 40 patrocinadores e parceiros comerciais e todos já se colocaram à disposição para cooperar com as ações da Fundação. Podemos também incluir no calendário o ?Jogo da Fundação?, que seria uma partida com renda revertida para financiar o nosso trabalho", explicou Leonardo. A partir de março, o Milan Channel (canal de tevê do clube), o site e a revista oficiais deverão destinar parte de suas receitas à Fundação. Neste mês, o clube está doando 5 euros de cada nova assinatura do Milan Channel para a Fundação Gol de Letra, que Leonardo mantém no Brasil em parceria com Raí. "A previsão é de que a Gol de Letra receberá 12 mil euros, o que dá quase R$ 50 mil." Leonardo criou em Milão a Gol de Letra/Itália, que serve para captar fundos para a fundação no Brasil. "O Raí está sempre por aqui e a minha mulher (Beatriz) me ajuda muito nesse trabalho", disse ele.