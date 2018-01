Leonardo chega para o lugar de Argel Marco Aurélio ficou muito irritado com a discussão que teve com Argel. O treinador se sentiu desrespeitado. Ele sabe que não pode correr o risco de perder o comando do grupo, que já é instável tecnicamente. O treinador foi além de afastar o zagueiro. Depois de pesquisar por todo o País, resolveu investir em um jogador que tem o perfil de Argel e pediu à diretoria do Palmeiras a contratação de Leonardo, do Coritiba. O jogador, de 23 anos, foi contratado por empréstimo, até o fim do ano. Em compensação, o clube paulista cedeu o atacante Juliano e o meia Neto, ambos também por empréstimo. "Estou muito feliz com a minha contratação pelo Palmeiras. É um grande sonho jogar por um clube tão grande de São Paulo. Tenho certeza que minha carreira dará um salto. Fui feliz no Coritiba, mas chegou a hora de buscar mais", afirmava o zagueiro, nesta quinta-feira à noite. Leonardo tem o perfil aguerrido de Argel. Com 1,84 m e 82 quilos, ele é considerado uma grande revelação do futebol paranaense. Cabeceia bem e disputa com muita disposição todas as bolas. É considerado um líder natural, gritando com os companheiros em todas as partidas. Aval de Alex - Marco Aurélio conversou com Alex para saber detalhes do jogador, que atuava no ex-clube do meia. As referências foram excelentes. "É seguro, sério. Tem muito futuro. Se der certo, será uma ótima contratação", afirmou Alex. Leonardo viajou às pressas nesta quinta-feira para São Paulo. Ele veio acompanhado pelo diretor de Futebol do Coritiba, Oscar Yamato. Os dois se reuniram à noite com o diretor Américo Faria e acertaram a transação. É bastante provável que o novo contratado seja apresentado nesta sexta-feira pela manhã. Mas os reforços não deverão parar por aí. Foram retomados os contatos com o lateral Arce. O Palmeiras havia feito uma proposta que o atleta considerou muito baixa. Mas o clube resolveu aumentá-la. O paraguaio está reconsiderando e pode renovar o seu contrato a qualquer momento. O empresário Reinaldo Pitta também está otimista quanto a um possível empréstimo de Felipe. Eurico Miranda não se mostra tão radical quanto há um mês, quando o clube paulista se interessou. Com a contratação de Leonardo, a Diretoria do Palmeiras já aceita pelo menos conversar com dirigentes do Grêmio, que querem contratar o polêmico Argel.