Leonardo confirma interesse do PSG por David Beckham

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, confirmou nesta terça-feira que tem interesse em contar com o inglês David Beckham no time francês. Para o dirigente, a idade do meia, atualmente com 36 anos, não seria um obstáculo para a negociação. O contrato de Beckham com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, se encerra neste mês.

"Beckham é único no mundo do futebol. Ele está muito feliz em Los Angeles, mas muita coisa pode acontecer. A família dele terá um grande peso em sua escolha", afirmou Leonardo, em entrevista ao jornal francês L''Equipe.

O dirigente do PSG, que tem feito grandes investimentos nesta temporada, revelou estar em contato com o meia inglês, mas não deu detalhes sobre uma possível negociação. Leonardo trabalhou com Beckham no Milan no ano passado, na segunda passagem do inglês pelo clube italiano, por empréstimo.

Em bom momento nos Estados Unidos, Beckham ajudou o Los Angeles a chegar à final da MLS, a liga norte-americana de futebol. Nesta semana, seu bom retorno aos gramados neste ano, após uma lesão no tendão de Aquiles em 2010, foi premiado pela MLS.

Para Leonardo, as boas atuações confirmam que a idade não tem prejudicado o desempenho do inglês. "Eu o conheço muito bem. Se ele não estiver jogando bem, não virá. Ele seria o primeiro a dizer que não tem condições [de atuar em alto nível]", declarou o brasileiro.