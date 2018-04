Leonardo deixa hospital após passar mal no PSG

Segundo o jornal francês L''Équipe, o brasileiro foi internado ainda na noite de domingo. O PSG não deu detalhes sobre a razão da internação e nem sobre o estado atual do seu diretor esportivo.

Nesta manhã, o presidente Nasser al Khelaifi confirmou que o brasileiro teve alta e que já poderá celebrar o título com os demais companheiros do time. Leonardo teria passado mal logo ao desembarcar no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, após a vitória sobre o Lyon, fora de casa.

Antes de sofrer o mal-estar, o brasileiro teve uma discussão com o atacante Ibrahimovic, um dos principais jogadores do time. O jogador sueco reagiu de forma áspera ao ser instado pelo diretor esportivo para realizar o exame antidoping, segundo sorteio realizado pela organização da competição.

Ibrahimovic se mostrou irritado com a solicitação porque queria comemorar o título com o restante do elenco. "Por que você sempre estraga tudo?", questionou o atacante, flagrado por câmeras no vestiário do PSG, diante do brasileiro. "Foi o exame antidoping. Todos estava festejando e fiquei lá (fazendo o exame) por 20 minutos. Isso é estúpido. Eu queria festa também", disse o jogador a jornalistas franceses.